La battaglia tra forze russe e ucraine continua a infuriare a Mariupol. Nell'acciaieria Azovstal, con il supporto dell'aviazione, i russi hanno ripreso l'offensiva per prendere il controllo dello stabilimento dove si sono rifugiate le forze di difesa di Kiev.

"Per il secondo giorno consecutivo, l'esercito russo ha fatto irruzione nello stabilimento. Ci sono battaglie pesanti e sanguinose", ha detto il comandante del reggimento Azov Denis Prokopenko - citato dall'Ukrainska Pravda - in un video dall'interno dell'acciaieria Azovstal attaccata da due giorni da forze di terra, aria e navali delle truppe di Mosca. "Ringrazio il mondo intero per l'enorme sostegno della guarnigione di Mariupol. I nostri soldati se lo meritano. Nonostante tutto, continuiamo a eseguire l'ordine: mantenere la difesa", ha aggiunto.

Da Vladimir Putin, nel corso di un colloquio telefonico con il premier israeliano Naftali Bennett, è arrivata la proposta: “Sì ai corridoi umanitari per i civili presenti nell’acciaieria, ma i combattenti ucraini devono arrendersi”.

Intanto, il premier Mario Draghi ha ribadito la necessità di continuare a “dare sostegno all’Ucraina”. Tra gli aiuti messi a disposizione dal nostro Paese, 800 milioni di euro per i profughi in fuga dalla guerra e, come spiegato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, “munizionamenti a scopo difensivo per proteggere città e cittadini” ucraini.

Dal cantro proprio, a pochi giorni dal Giorno della Vittoria sul nazifascismo, celebrato dai russi il 9 maggio, le autorità russe hanno annullato la parata e la marcia nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk. Lo ha affermato il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale russa Sergei Kiriyenko, citato da Unian: "La parata della vittoria e la marcia del reggimento immortale in questo Giorno della Vittoria a Donetsk e Lugansk sono ancora impossibili da tenere. Ma quel tempo arriverà presto e le parate della vittoria passeranno per le strade del Donbass", ha detto Kiriyenko.

Nel Den Pobedi la Federazione celebra la sconfitta del nazismo del 1945 e ricorda le vittime che furono circa 27 milioni. Secondo molti osservatori in quel giorno simbolico la cosiddetta “operazione militare speciale” in Ucraina si sarebbe tramutata con una vera e propria dichiarazione di guerra.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video)

La giornata di ora in ora:

Ore 17.57 – Kiev: “Controffensiva a giugno”

"Le prime armi che possono fermare il nemico arriveranno in gran numero alla fine di maggio o a inizio giugno". Lo ha detto Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dalla Bbc, indicando che un'eventuale controffensiva su larga scala contro le forze di Mosca non potrà probabilmente iniziare prima di metà giugno.

***

Ore 17.28 – Putin: “Civili via da Azovstal, ma militari si arrendano”

"La Russia è pronta a garantire un'uscita sicura dei civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, ma i militari nello stabilimento devono arrendersi". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in una telefonata con il premier israeliano Naftali Bennett, secondo il Cremlino.

***

Ore 16.02 – Controffensiva a Kharkiv e Izium

L'Ucraina ha avviato operazioni di controffensiva nelle aree di Kharkiv e Izium. Lo ha comunicato il comandante delle forze armate di Kiev Valery Zaluzhny in un aggiornamento sul terreno con il generale Mark Milley, capo di stato maggiore americano, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda.

***

Ore 15.18 – “Russia pronta a far sfilare i prigionieri russi”

La Russia ha intenzione di far sfilare "i nostri cittadini" alla "parata" del 9 maggio a Mariupol come "prigionieri". Lo ha scritto la commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, Lyudmila Denisova, su Telegram.

***

Ore 15 – In Ucraina “4.000 vittime civili”

Iryna Venediktova, procuratrice di Kiev, ci sarebbero già 4mila vittime tra i civili, di cui 221 bambini, mentre oltre 400 bimbi sarebbero feriti. Gli obiettivi civili colpiti sarebbero 5.100, tra cui 300 strutture sanitarie.

***

Ore 14.40 – Azovstal, militari ucraini: “I russi non rispettano la tregua”

La Russia non ha rispettato la tregua promessa per garantire l'evacuazione dall'acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo hanno denunciato i militari ucraini.

***

Ore 13.15 – I russi annullano la parata del 9 maggio a Donetsk e Lugansk

Nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, le autorità russe hanno annullato la parata e la marcia per la Giornata della Vittoria del 9 maggio. Lo ha affermato il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale russa Sergei Kiriyenko, citato da Unian: "La parata della vittoria e la marcia del reggimento immortale in questo Giorno della Vittoria a Donetsk e Lugansk sono ancora impossibili da tenere. Ma quel tempo arriverà presto e le parate della vittoria passeranno per le strade del Donbass", ha detto Kiriyenko.

***

Ore 12:20 – Cremlino: “Da Putin nessun nuovo ordine su Azovstal”

Il presidente russo Vladimir Putin non ha dato nuovi ordini sull'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmytry Peskov, secondo quanto riporta la Tass, precisando che resta in vigore la precedente decisione. Il 21 aprile, nell'incontro tra Putin e il ministro della difesa Shoigu, Putin decise di annullare l'assalto dello stabilimento.

***

Ore 11.30 – Caritas: “Cinquanta 'Bucha' in Polyssia”

Ci sono una cinquantina di villaggi in Polyssia, regione nell'Ucraina del Nord ai confini con la Bielorussia, che "hanno vissuto orrori come a Bucha". Lo dice all'ANSA il direttore di Caritas Kiev-Zhytomyr, padre Vitalyi Uminskyi, nell'ambito dell'incontro con la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. Si parla di torture, uccisioni di civili, distruzioni e saccheggi. In uno dei villaggi, Maryanivka, sono morti cinque bambini che erano usciti dal rifugio della scuola che in quel momento è stata attaccata. I villaggi sono stati occupati dai russi per 47 giorni, ora liberati, ma solo in questi giorni sono stati raggiunti da Caritas, con grande difficoltà, perché quasi tutte le strade intorno sono minate.

***

Ore 10.25 – Azovstal, pioggia di bombe sull'acciaieria

"A partire da ora se c'è un inferno nel mondo è ad Azovstal. Gli ultimi 11 chilometri quadrati di libertà a Mariupol sono stati trasformati in un inferno". Lo ha detto un consigliere del sindaco della città Petro Andriushchenko, citato dalla Cnn, spiegando che "intensi attacchi sull'acciaieria non si sono fermati per tutta la notte e stanno continuando”. "Assalto senza sosta, anche di notte con la regolazione del fuoco dei droni. In alcune zone, le ostilità sono già oltre la recinzione dello stabilimento", ha detto.

***

Ore 9.15 – Kiev: “La difesa Azovstal diventata priorità numero uno”

L'acciaieria Azovstal è diventata la "priorità numero uno" per la leadership politica e militare dell'Ucraina. Lo ha detto un consigliere del ministro della Difesa di Kiev, Yuriy Sak, ad una trasmissione radiofonica della Bbc, spiegando che tutti gli sforzi sono concentrati sulla difesa del complesso industriale e per fare altre evacuazioni. L'Azovstal è l'ultimo presidio della resistenza ucraina nella città portuale di Mariupol che, ha detto Sak, è diventata il "cuore" della guerra. Sak ha riconosciuto comunque che la situazione nell'acciaieria è "estremamente difficile" per le truppe di Kiev.

***

Ore 8 – Kiev: “221 bambini uccisi e 408 feriti”

Sono 221 i bambini morti e 408 quelli feriti in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Lo fa sapere l'ufficio del Procuratore generale diffondendo l'aggiornamento del bilancio sui minori vittime della guerra.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata