L'attivista svedese Greta Thunberg è stata fermata dopo una manifestazione di protesta contro una miniera di carbone in Germania. Lo fa sapere la polizia tedesca.

Greta era oggi tra i manifestanti nei pressi della miniera di carbone di Garzweiler, in Germania, a pochi chilometri dal villaggio di Luetzerath dove per giorni ci sono stati degli scontri tra gli ecologisti e le forze dell’ordine. Quel villaggio infatti sarà abbattuto per far spazio a un allargamento della miniera.

Diversi manifestanti sono stati trasportati via dal sito della miniera e poi posti in stato di fermo. Tra questi anche Greta Thunberg: un fotografo della Dpa l’ha vista mentre tre agenti di Polizia la portavano via per sottoporla a un controllo.

La polizia ha giustificato lo sgombero con il fatto che era pericoloso rimanere nell'area, così le persone che partecipavano all'azione di protesta sono state portate via una ad una. La polizia ha circondato il gruppo nuovamente utilizzato manganelli e spray al peperoncino per allontanare i manifestanti dalla zona, dove è severamente proibito sostare.

(Unioneonline/L)

