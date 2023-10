Allarme terrorismo in Francia, dopo l’aggressione mortale a un professore ad Arras.

Per motivi di sicurezza l’allerta è stata innalzata in tutto il Paese, Parigi compresa. Porte chiuse al Museo del Louvre, il più visitato al mondo, e alla reggia di Versailles.

«Per motivi di sicurezza, il museo del Louvre chiude le sue porte per la giornata di oggi. Le persone che hanno prenotato una visita per oggi saranno rimborsate». si legge in un comunicato diffuso dal museo su X.

Intanto, in relazione all’attentato che ha visto vittima Dominique Bernard, professore di liceo, restano in stato di fermo 10 persone. Fra loro, c'è il ventenne ceceno Mohammed Mogouchkov, che lo ha ucciso a coltellate, ferendo poi altre 3 persone.

Secondo testimoni avrebbe compiuto l’attacco al grido di “Allah Akbar”.

