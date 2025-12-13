Il gradino più alto del podio mondiale per Chiara Tumatis e Giovanni Cocco, ballerini di latino americano under 16 - rispettivamente di Quartu e Selargius - incoronati campioni del mondo nella recente competizione svolta a Napoli.

Entrambi allievi della scuola di ballo di Selargius, Chiara e Giovanni hanno appena 15 anni e una collezione di medaglie vinte. L'ultima pochi giorni fa con un'esibizione di coppia che ha conquistato la giuria. “Siamo orgogliosi del risultato ma soprattutto per l'impegno ed il lavoro costante dei ragazzi, solo così facendo si ottengono risultati in competizioni di alto livello”, il commento degli insegnanti di ballo Matteo Cossu e Liuda Melnyk, della The Latin Mood di via Vienna.

Per la scuola di danza selargina l’ennesimo successo nelle gare oltremare. «Già per un sardo raggiungere l’obiettivo di partecipare a gare di questo livello è un grande traguardo, a maggior ragione quando si riesce persino a brillare tra i tanti ballerini presenti», dicono i due insegnati diventati punti di riferimento per tanti giovani allievi, selargini e non.

«A loro insegniamo a ballare con dedizione e costanza, la stessa che ci accompagna da anni e ci ha permesso di ballare nei teatri più prestigiosi del mondo».

Tra i tanti il Royal Albert Hall, dove i maestri e campioni di ballo sono arrivati ai quarti di finale e premiati tra le 30 coppie di danzatori al mondo.

