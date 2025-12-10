Zelensky «deve essere realistico». Lo ha detto Donald Trump, rispondendo ai reporter durante una riunione con un gruppo di imprenditori. Il tycoon ha risollevato il problema del voto e della trasparenza, chiedendo «quando terranno delle elezioni?». In Ucraina «c'è un enorme problema di corruzione», ha aggiunto.

Ma come sempre, quando ha la possibilità di sparigliare le carte, il presidente Usa non si è tirato indietro: «Gli europei vogliono un incontro con noi e Zelensky nel fine settimana in Europa», ha aggiunto, «prenderemo una decisione in base a ciò con cui torneranno».

Intanto, secondo quanto riporta Axios, il consigliere per la sicurezza nazionale e capo negoziatore di Zelensky, Rustem Umerov, ha inviato la risposta ucraina a Jared Kushner, consigliere e genero di Trump, sulla bozza del piano di pace con la Russia.

Un funzionario ucraino - riporta Axios - ha affermato che la risposta include commenti e proposte di modifica «per rendere il tutto fattibile».

Gli ucraini hanno inviato la loro risposta agli Stati Uniti dopo diversi giorni di consultazioni con i loro alleati europei, principalmente con gli E3 (Francia, Germania e Regno Unito). Il funzionario ucraino ha affermato che la risposta ucraina include nuove idee su come risolvere punti critici come il territorio e la centrale nucleare di Zaporizhia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata