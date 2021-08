Una scena terribile quella che si è presentata davanti agli occhi di un uomo che, mentre gettava la spazzatura, ha visto una mano spuntare da una valigia. Ha immediatamente avvisato la polizia e sono emersi i contorni di un vero e proprio giallo.

La vicenda arriva da Toronto, in Canada. Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato da dentro una valigia che si trovava accanto ai cassonetti dei rifiuti. La vittima non aveva con sé documenti e ci sono voluti alcuni giorni per identificarla: si tratta di Vasha Gajula, 41enne residente a Caledon, sobborgo di Toronto. Presentava varie ferite legate a una serie di violenze.

L’indagine è in corso e gli inquirenti hanno lanciato un appello a chiunque abbia visto la donna prima dell’omicidio.

