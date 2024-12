Natale sotto le bombe in Ucraina, dove la Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco aereo con missili e droni prendendo di mira città in tutto il Paese. Oltre 70 missili e più di 100 droni sono stati lanciati, il sistema difensivo di Kiev ha abbattuto circa 50 missili e «un numero significativo» di droni.

In particolare un massiccio attacco è stato sferrato sulla città orientale di Kharkiv, ma diverse esplosioni sono state segnalate in particolare a Dnipro e Kremenchuk. In diverse città ci sono interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica.

Il ministro dell'Energia ucraino German Galushchenko ha dichiarato stamattina che la Russia sta bombardando il settore energetico del Paese: «Il nemico sta di nuovo attaccando massicciamente il settore energetico», ha scritto Galushchenko su Telegram. «Il gestore del sistema di trasmissione sta adottando le misure necessarie per limitare i consumi e ridurre al minimo le conseguenze negative».

«Ogni massiccio attacco russo richiede tempo per la preparazione. Non è mai una decisione spontanea. È una scelta deliberata, non solo di obiettivi ma anche di tempi e date. Oggi, Putin ha deliberatamente scelto il Natale per un attacco. Cosa potrebbe essere più disumano?», scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Ringrazio tutti coloro che lavorano per il Paese, che sono in servizio di combattimento, che proteggono i nostri cieli. Il male russo non spezzerà l'Ucraina e non rovinerà il Natale», conclude Zelensky

Ieri, alla vigilia, Zelensky ha parlato con il Patriarca Ecumenico Bartolomeo: «Ho espresso la mia gratitudine per il suo sostegno spirituale all’Ucraina. Noi stiamo facendo il possibile affinché il 2025 diventi un anno di pace giusta e duratura per il nostro Paese e per il mondo intero».

(Unioneonline/L)

