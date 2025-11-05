New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato democratico (che si definisce socialista), con madre indiana e padre dell'Uganda, dove è nato.

Mamdani ha sbaraglia l'ex governatore – anch’egli dem – Andrew Cuomo, che era appoggiato anche da Donald Trump e Elon Musk, e il candidato repubblicano Curtis Sliwa.

È il nuovo astro nascente del partito, sostenuto (anche se non formalmente) da Barack Obama ma non da tutto l'establishment dem.

Ha vinto con un programma per rendere New York più abbordabile, con bus gratis, supermercati comunali, affitti calmierati e più tasse ai ricchi.

Nel suo discorso dopo il successo elettorale, Mamdani ha affermato che la sua vittoria mostra la strada per «sconfiggere Trump».

«Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, quella è la città che lo ha fatto nascere», ha detto il neosindaco. Aggiungendo: «Trump, visto che so che stai guardando, ho quattro parole per te: alza il volume della televisione».

