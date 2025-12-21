Collisione fra due navi da crociera sul Nilo, muore un'italianaLo rende noto la Farnesina, la vittima era col marito. Nell’impatto distrutte almeno quattro cabine
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una cittadina italiana è morta nella collisione fra due navi da crociera sul Nilo nella zona di Luxor.
Lo rende noto la Farnesina: «I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto col coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sull’imbarcazione coinvolta».
L’impatto dalle prime informazioni sarebbe avvenuto a 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 ora locale in Egitto: distrutte almeno quattro cabine della nave Royal Beau Rivage. Decine gli italiani a bordo: la vittima era assieme al marito.
(Unioneonline)