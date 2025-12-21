Una cittadina italiana è morta nella collisione fra due navi da crociera sul Nilo nella zona di Luxor.

Lo rende noto la Farnesina: «I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto col coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sull’imbarcazione coinvolta».

L’impatto dalle prime informazioni sarebbe avvenuto a 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 ora locale in Egitto: distrutte almeno quattro cabine della nave Royal Beau Rivage. Decine gli italiani a bordo: la vittima era assieme al marito.

