Tragica collisione tra navi sul Nilo, a bordo 80 italiani: vittima una 47enne abruzzese, fatale la caduta in cabinaDenise Ruggeri, insegnante originaria dell’Aquila, era in vacanza con il marito. Ha subito la perforazione di un polmone, a nulla sono valsi i tentativi di soccorso
È la 47enne Denise Ruggeri, originaria dell’Aquila, la donna morta nella serata di ieri a Luxor nella collisione tra due navi da crociera sul Nilo.
La donna, di professione insegnante, viaggiava con il marito ed è rimasta ferita per una caduta in cabina durante l'urto.
Molti altri gli italiani coinvolti nell’incidente, con la console d'Italia al Cairo, Giulia De Nardis, oggi a Luxor per seguire da vicino l’evolversi della vicenda e la situazione dei nostri connazionali.
Sul posto subito dopo l'incidente era andato il console onorario a Luxor.
La collisione è avvenuta a circa 30 chilometri dal sito archeologico in riva al Nilo attorno alle 19 locali. La vittima si trovava a bordo della nave Royal Beau Rivage sulla quale si trovavano altri 70-80 turisti italiani. L'impatto ha distrutto almeno 4 cabine dell'imbarcazione e fatto cadere in acqua alcuni passeggeri.
L'incidente è avvenuto durante le manovre di attraversamento della chiusa di Esna.
La turista italiana durante la caduta avrebbe riportato la perforazione di un polmone, e il disperato tentativo di portarla in ospedale a Esna non è servito a salvarle la vita.
Le autorità egiziane hanno aperto un'indagine per chiarire la cause dell'accaduto.
