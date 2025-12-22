È la 47enne Denise Ruggeri, originaria dell’Aquila, la donna morta nella serata di ieri a Luxor nella collisione tra due navi da crociera sul Nilo.

La donna, di professione insegnante, viaggiava con il marito ed è rimasta ferita per una caduta in cabina durante l'urto.

Molti altri gli italiani coinvolti nell’incidente, con la console d'Italia al Cairo, Giulia De Nardis, oggi a Luxor per seguire da vicino l’evolversi della vicenda e la situazione dei nostri connazionali.

Sul posto subito dopo l'incidente era andato il console onorario a Luxor.

La collisione è avvenuta a circa 30 chilometri dal sito archeologico in riva al Nilo attorno alle 19 locali. La vittima si trovava a bordo della nave Royal Beau Rivage sulla quale si trovavano altri 70-80 turisti italiani. L'impatto ha distrutto almeno 4 cabine dell'imbarcazione e fatto cadere in acqua alcuni passeggeri.

L'incidente è avvenuto durante le manovre di attraversamento della chiusa di Esna.

La turista italiana durante la caduta avrebbe riportato la perforazione di un polmone, e il disperato tentativo di portarla in ospedale a Esna non è servito a salvarle la vita.

Le autorità egiziane hanno aperto un'indagine per chiarire la cause dell'accaduto.

