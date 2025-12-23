Le autorità turche hanno perso il contatto radar con un Falcon con a bordo cinque persone tra cui il capo di Stato Maggiore dell'Esercito libico, generale Mohammed Al-Haddad, dopo il decollo da Ankara. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, su X.

L'aereo era diretto a Tripoli, ma «il contatto è stato perso alle 20.52» ora locale, ha aggiunto il ministro ripreso dal sito del quotidiano Hurriyet. 

