turchia
23 dicembre 2025 alle 21:01
Ankara, perso contatto con l’aereo del capo di stato maggiore della LibiaIl volo con a bordo il generale Mohammed Al-Haddad era diretto a Tripoli
Le autorità turche hanno perso il contatto radar con un Falcon con a bordo cinque persone tra cui il capo di Stato Maggiore dell'Esercito libico, generale Mohammed Al-Haddad, dopo il decollo da Ankara. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, su X.
L'aereo era diretto a Tripoli, ma «il contatto è stato perso alle 20.52» ora locale, ha aggiunto il ministro ripreso dal sito del quotidiano Hurriyet.
(Unioneonline)
