Auto su folla in Olanda, nove feriti: «Non è un atto volontario»Il veicolo è finito in mezzo ai passanti durante una parata natalizia, la polizia locale parla di un possibile incidente
Un'auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località ad est di Amsterdam, in Olanda, provocando diversi feriti: almeno 9 secondo testimoni oculari, di cui tre sarebbero in gravi condizioni.
Lo riferiscono i media olandesi. La polizia locale descrive l'episodio come «grave». Diverse ambulanze ed elicotteri dei servizi di emergenza sono sul posto.
«Non sembra frutto di un atto volontario»: riferisce ancora la polizia locale sul suo profilo X, lasciando intendere che si tratti dunque di un incidente.