Un'auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località ad est di Amsterdam, in Olanda, provocando diversi feriti: almeno 9 secondo testimoni oculari, di cui tre sarebbero in gravi condizioni.

Lo riferiscono i media olandesi. La polizia locale descrive l'episodio come «grave». Diverse ambulanze ed elicotteri dei servizi di emergenza sono sul posto.

«Non sembra frutto di un atto volontario»:  riferisce ancora  la polizia locale sul suo profilo X, lasciando intendere che si tratti dunque di un incidente.

