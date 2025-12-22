Stati Uniti e Ucraina accolgono con favore i colloqui "produttivi e costruttivi" tra gli inviati di entrambi i paesi, riuniti a Miami alla presenza di negoziatori europei, per porre fine alla guerra in Ucraina. E sebbene quest'ultimo ciclo di colloqui – che includeva anche incontri separati tra americani e russi in Florida – non abbia prodotto progressi significativi, tutte le parti si sono dimostrate «desiderose di presentare un quadro positivo».

«Negli ultimi tre giorni in Florida, la delegazione ucraina ha tenuto una serie di incontri produttivi e costruttivi con i suoi partner americani ed europei», hanno scritto Steve Witkoff, stretto alleato di Donald Trump e organizzatore di questi colloqui, e Rustem Umerov, capo negoziatore di Kiev. Americani, ucraini ed europei si trovano a Miami da venerdì, sotto gli auspici di Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Trump.

A quanto hanno dichiarato, l'incontro si è concentrato sullo sviluppo e l'armonizzazione delle posizioni su "quattro documenti chiave": un "piano in 20 punti", un "quadro di garanzia di sicurezza multilaterale", un "quadro di garanzia di sicurezza degli Stati Uniti per l'Ucraina" e un "piano economico e di prosperità".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore il lavoro «sui documenti relativi alla fine della guerra, alle garanzie di sicurezza e alla ricostruzione», descrivendolo anche come "costruttivo" e "in fase di progresso a un ritmo piuttosto rapido".

La parte americana ha ricevuto a Miami anche l'inviato russo Kirill Dmitriev, che ha elogiato la natura costruttiva dei colloqui di domenica. Witkoff, che ha visitato il Cremlino diverse volte per incontrare il presidente Vladimir Putin, ha nuovamente descritto gli incontri come "produttivi e costruttivi". Tuttavia, il consigliere diplomatico del Cremlino Yuri Ushakov ha affermato che un ipotetico incontro tra Russia, Stati Uniti e Ucraina "non è in preparazione", nonostante Kiev abbia menzionato una proposta di Washington in tal senso.

IL PIANO – La diplomazia ha accelerato nelle ultime settimane per trovare una via d'uscita dal conflitto in Ucraina. A questo proposito, Zelensky ha riferito di "progressi" con gli Stati Uniti nella modifica del piano in 28 punti proposto più di un mese fa dall'amministrazione Trump, percepito come ampiamente favorevole alla Russia. Questa nuova versione non è nota nei dettagli, ma secondo lui prevede concessioni territoriali da parte dell'Ucraina in cambio di garanzie di sicurezza occidentali. L'inviato russo «dovrebbe ricevere informazioni su quanto preparato da americani ed europei» e riferire a Mosca in seguito, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov alla televisione di stato. A Washington, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha promesso che nessun accordo sarebbe stato imposto né agli ucraini né ai russi.

Nel frattempo la presidenza francese ha accolto con favore le dichiarazioni di Putin, in cui si è dichiarato "pronto al dialogo" con il suo omologo francese, Emmanuel Macron. Quest'ultimo aveva aperto la porta a tale dialogo in occasione di un vertice europeo tenutosi venerdì a Bruxelles, che ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro a Kiev. In caso di fallimento dei colloqui diplomatici in Florida, il presidente ucraino aveva invitato gli Stati Uniti a esercitare "pressione totale" sulla Russia affinché ponesse fine alla guerra.

«Purtroppo, i veri segnali provenienti dalla Russia rimangono solo negativi: attacchi lungo la linea del fronte, crimini di guerra russi nelle zone di confine e continui attacchi contro le nostre infrastrutture», ha dichiarato domenica il presidente ucraino, che ha parlato di 1.300 attacchi con droni e 1200 bombe sganciate in territorio ucraino, prendendo di mira in particolare il sud, a partire dalla città portuale di Odessa, sul Mar Nero.

