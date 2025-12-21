Usa, il dipartimento di Giustizia ripubblica la foto di Trump nei file Epstein«Erano necessarie delle verifiche per tutelare le vittime». Marcia indietro dopo gli attacchi da parte dei democratici
Marcia indietro del dipartimento di Giustizia americano. Dopo le critiche arrivate dai democratici e dalle vittime di Jeffrey Epstein, l’amministrazione ha annunciato di aver ripubblicato la foto di Donald Trump che era stata in precedenza rimossa.
L'immagine mostra un cassetto di una scrivania con diverse fotografie, tra cui una che ritrae Trump, Ghislaine Maxwell e altre persone. La foto era stata diffusa venerdì e poi scomparsa dal sito ieri.
In una dichiarazione pubblicata su X, il dipartimento di Giustizia ha ribadito che la rimozione temporanea era stata effettuata per verificare se fossero necessarie ulteriori censure a tutela delle vittime.
(Unioneonline)