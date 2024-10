Le basi della missione Unifil nel sud del Libano – cui partecipano un migliaio di soldati italiani, compresi i militari della Brigata Sassari – sono state nuovamente prese di mira da Israele, con due caschi blu cingalesi rimasti feriti.

«Diversi muri nella nostra posizione Onu sono caduti quando un caterpillar Idf ha colpito il perimetro», hanno riferito fonti italiane.

Una situazione che sta preoccupando la comunità internazionale e in particolare i Paesi impegnati sul campo, a cominciare, come detto dall’Italia. Ieri – a margine del summit Med9 - la premier Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron e con il premier spagnolo Pedro Sanchez: «Contiamo sull'impegno di Israele per la sicurezza delle missioni Onu e bilaterali di mantenimento della pace in Libano, nonché delle organizzazioni internazionali attive nella regione», si legge nella nota dei tre leader.

Meloni, Macron e Sanchez hanno al contempo espresso «condanna e indignazione», sottolineando che gli attacchi «costituiscono una grave violazione degli obblighi di Israele ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu 1701 e del diritto internazionale umanitario. Questi attacchi – conclude la nota congiunta – sono ingiustificabili e dovranno finire immediatamente».

