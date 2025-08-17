Tel Aviv “si ribella” alla guerra, al via lo sciopero generaleBloccate le autostrade, atteso un milione di persone per dire basta al conflitto con Gaza e per chiedere la liberazione degli ostaggi
Sono decine e decine di migliaia le persone scese in strada a Tel Aviv fin dalle 6.30 del mattino (le 5.30 in Italia) per lo sciopero generale nazionale proclamato dal Forum delle famiglie degli ostaggi per sollecitare la fine della guerra a Gaza e un accordo per il ritorno degli ostaggi ancora nella mani di Hamas.
A darne notizia sono i media israeliani che mostrano le immagini dei blocchi stradali sulle autostrade e sulle vie principali di accesso.
Il Forum si aspetta la presenza di un milione di persone sulla Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv per tutta la giornata e centinaia di iniziative in tutto Israele con decine di migliaia di persone.
(Unioneonline)