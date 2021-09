L’America commemora le quasi tremila vittime dei dirottamenti dell’11 settembre 2001.

Per il ventennale dell’attacco che sconvolse il mondo, il presidente Joe Biden e la first lady Jill hanno scelto di visitare Ground Zero, ovvero l’area sorta sulle rovine del World Trade Center di New York, uno dei bersagli dei 19 dirottatori che seminarono morte e distruzione negli Stati Uniti in nome di Al Qaeda.

Al posto delle Torri Gemelle colpite – e poi crollate – dai due aerei sequestrati dai dirottatori sorge oggi un memoriale, cui il numero uno di Washington ha deciso di rendere omaggio, tra imponenti misure di sicurezza.

Presenti alla commemorazione anche Bill e Hillary Clinton e Barack e Michelle Obama.

George W. Bush, presidente in carica nel 2001, ha invece deciso di recarsi a Shaksville, in Pennsylvania, dove cadde il volo 93 della United Airlines, aereo che i dirottatori volevano scagliare sul Congresso americano, che invece precipitò al suolo dopo la ribellione dei passeggeri, che riuscirono a neutralizzare gli attentatori, impedendo di fatto al velivolo di raggiungere l’obiettivo.

L'11 settembre 2001 "siamo rimasti scioccati dall'audacia del male, e dall'eroismo" dei soccorritori: ha affermato Bush, lamentando le divisioni degli Stati Uniti e chiedendo l'unità come nel 2001.

"Quando si tratta di unire il Paese, quei giorni sembrano lontani", ha aggiunto.

"I pericoli per il nostro paese non arrivano" solo da fuori ma "anche dall'interno - ha affermato ancora Bush –. C'è una lieve sovrapposizione fra gli estremisti violenti fuori dai confini e quelli in casa che, nel loro disdegno per il pluralismo e la vita, sono figli dello stesso spirito ed è nostro compito combatterli".

Quanto all’ex presidente Donald Trump, per lui nessuna commemorazione ufficiale. Per il magnate una capatina nella sua New York per un omaggio “privato” alle vittime, poi la partenza per la Florida, per commentare un incontro di lotta tra l'ex campione del mondo dei pesi massimi Evander Holyfield e alla star brasiliana delle arti marziali miste Victor Belfort.

Biden ha scelto di non intervenire durante la cerimonia, affidando il suo messaggio a un video: il presidente ha descritto l'11 settembre come una delle "tragedie più inconcepibili" della storia americana e chiede al paese di ritrovare quell'unità che lo ha caratterizzato nei giorni successivi all'attacco di 20 anni fa. "L'unità è quella che ci rende l'America al meglio. E questa per me è la lezione più importante dell'11 settembre. L'unità è la nostra forza maggiore", ha spiegato nel filmato.

