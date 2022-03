Occhi puntati su Antalya, in Turchia, dove sono iniziati i colloqui – mediati dai padroni di casa – tra i ministri degli Esteri russo Serghei Lavrov e ucraino Dmitri Kuleba dopo 14 giorni di guerra, centinaia di vittime civili, danni per oltre 10 miliardi di dollari e rischi di incidenti nucleari.

Accantonati i tre round di negoziati ai confini bielorussi, che hanno portato solo all'apertura di fragili corridoi umanitari, è questo il primo incontro diplomatico di alto livello.

"Ad essere sincero, ho aspettative abbastanza limitate. Ma faremo tutto quello che possiamo", ha spiegato alla vigilia il capo della diplomazia ucraina. Se il Cremlino assicura di volere colloqui "il prima possibile" e che "dipende dalla volontà di Kiev", l'Ucraina si dice pronta a "una soluzione diplomatica" e a discutere la richiesta russa di neutralità militare e politica, ma non cederà "un solo centimetro" di territorio, ha assicurato Ihor Zhovkva, vice capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky e tra i suoi principali consiglieri di politica estera. "La nostra prima condizione per avere un simile negoziato - ha aggiunto - è l'immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe".

Lavrov porterà anzitutto la richiesta russa di riconoscimento delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk nel Donbass - sono "Stati sovrani e indipendenti", ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov - e della sovranità di Mosca sulla Crimea. Inevitabilmente più ampia sarà la trattativa sul ruolo dell'Ucraina negli equilibri geopolitici e militari, a partire dalla sua volontà di adesione alla Nato. Del resto, secondo Zelensky, le mire del Cremlino vanno ben oltre. "Sono sicuro - ha detto - che anche la Polonia è a rischio", insieme a Moldavia, Georgia e ai Paesi baltici, perché Putin "vuole disintegrare l'Europa, esattamente come l'Ucraina".

"Possiamo concludere questa guerra solo attraverso contatti diretti tra i presidenti", ha ribadito Zelensky. "Io - ha assicurato - sono pronto per i colloqui, pronto per i compromessi. Ma non possono essere un tradimento del popolo. E anche l'altra parte deve essere pronta a fare compromessi. Questa è l'unica via d'uscita".

(Unioneonline/D)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata