L’esercito israeliano ha avviato la prima fase dell’invasione terrestre di Gaza City. Lo ha confermato il portavoce delle Forze di difesa (Idf), generale di brigata Effie Defrin: «Abbiamo iniziato le operazioni preliminari e le prime fasi dell’attacco. Le nostre truppe controllano già la periferia della città», ha dichiarato in un comunicato ufficiale citato dai media internazionali.

Secondo fonti militari, il premier Benjamin Netanyahu illustrerà oggi i dettagli del piano di occupazione. Hamas denuncia «il palese disprezzo di Israele per gli sforzi di mediazione».

Intanto, il governo israeliano ha approvato in via definitiva un nuovo insediamento in Cisgiordania, destinato a dividere in due la regione e a rendere ancora più difficile la prospettiva di uno Stato palestinese unito.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata