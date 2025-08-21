Addio a Frank Caprio, il «giudice più gentile del mondo» e star dei socialAveva 88 anni, metà dei quali trascorsi in tribunale e poi nel programma tv “Caught in Providence”: le clip erano diventate virali
È morto all'età di 88 anni il giudice americano e star dei social media Frank Caprio. Aveva un cancro al pancreas: lo ha annunciato la famiglia sul suo account Instagram.
Caprio, nel corso di 40 anni di carriera a Rhode Island, prima in tribunale poi nel programma tv “Caught in Providence”, è diventato famoso per l'umorismo e la sensibilità soprattutto nei casi che coinvolgevano bambini, tanto da fargli guadagnare sui social il soprannome di «giudice più gentile del mondo».
Il suo inconfondibile stile in aula è stato immortalato in clip virali che spaziavano dall'invito ai bambini a sedersi con lui dietro il banco durante i processi al giudice peluche con i suoi tratti che emetteva la sentenza. Un video su TikTok che mostrava la sua routine mattutina ha raccolto oltre 5 milioni di visualizzazioni, mentre su Instagram Caprio aveva 3,4 milioni di follower.
Il figlio David ha ringraziato i fan per il loro amore e sostegno e ha esortato le persone a «diffondere un po' di gentilezza» in memoria del padre.
(Unioneonline)