Dopo settimane di assenza e di riposo la Regina Elisabetta torna oggi in pubblico per la prima volta.

Come annunciato da Buckingham Palace, la sovrana, 95 anni, parteciperà all'annuale servizio nazionale delle commemorazioni del Remembrance Day, in onore dei caduti di guerra, dinanzi al cenotafio di Londra. Quest'anno le cerimonie tornano ai tradizionali splendori, dopo la versione Covid del 2020, con la partecipazione di oltre 10.000 reduci e centinaia di militari.

Ci sarà anche il premier britannico Boris Johnson. Come da tradizione il principe Carlo deporrà per la Regina una corona di fiori al cenotafio, alle 11 (le 12 in Italia) si terrà un minuto di silenzio in tutto il Regno Unito.

Sono stati i suoi medici a prescrivere a Elisabetta un periodo di assoluto riposo, durante il quale è stata anche costretta ad un raro ricovero in ospedale di 24 ore. Le sue condizioni di salute, ripete Buckingham Palace rassicurando i sudditi, sono buone.

