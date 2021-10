C’è preoccupazione in Gran Bretagna per le condizioni di salute della regina Elisabetta. La sovrana sta affrontando un periodo di problemi di salute e dopo essere anche stata ricoverata in ospedale ora dovrà rimanere a riposo per almeno altre due settimane. Nessun impegno che preveda viaggi o spostamenti e preferibilmente nessun evento pubblico che comporti affaticamento.

Tra le rinunce, il ricevimento previsto per lunedì in onore dei partecipanti alla conferenza internazionale sul clima CoP26 di Glasgow.

"Dopo la recente raccomandazione di riposarsi per alcuni giorni - si legge nel testo diramato da Buckingham Palace - i dottori di Sua Maestà hanno raccomandato alla Regina di continuare a riguardarsi almeno per due settimane. E di proseguire a svolgere durante questo tempo solo impegni leggeri, alla scrivania, o a dare udienze virtuali, ma senza intraprendere alcuna visita" esterna. "Sua Maestà - prosegue - si rammarica che ciò significherà non essere in grado di partecipare al Festival della Rimembranza", in calendario il 13 novembre come ogni anno in onore dei veterani e dei caduti di guerra dei Paesi del Commonwealth.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata