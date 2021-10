Una scena, documentata da un video postato dalla polizia di Los Angeles, che sta facendo il giro del mondo.

Teatro dei fatti la celebre Hollywood Boulevard di Los Angeles, dove durante un corteo No-Vax una manifestante con megafono urla: “Vedete tutti questi senzatetto in giro? Sono morti in strada con il Covid? Diavolo, no! Come mai?”.

A risponderle è però prontamente Ray, clochard di passaggio: “Perché sono vaccinato, stupida idiota”.

La scenetta è diventata in poco tempo una sorta di manifesto a favore della campagna di vaccinazione anti-Covid negli Stati Uniti, e per Ray è scattata una catena di solidarietà.

IL VIDEO:

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata