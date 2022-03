Ventinovesimo giorno di guerra in Ucraina: siamo a un mese dall’invasione delle truppe russe, inziata lo scorso 24 febbraio.

Nel giorno del vertice Nato che garantisce l’invio di ulteriori armi all’Ucraina, Kiev torna a denunciare l’utilizzo di armi al fosforo da parte di Mosca. Sul terreno proseguono le operazioni militari: la Regione di Kharkiv è stata colpita da 44 attacchi nelle ultime 24 ore, ha fatto sapere il governatore. I russi hanno sparato sui civili in fila per chiedere aiuti umanitari.

Non solo armi a fosforo, anche mine antiuomo, i russi utilizzano quelle “a farfalle” che possono essere di vari colori: tre ragazzi di 15,13 e 12 anni ne hanno trovata una e non riconoscendola hanno iniziato a giocarci prima che esplodesse: ora sono ricoverati in gravi condizioni nel villaggio di Obilne, vicino a Zaporizhzhia.

La Russia, la cui avanzata ha registrato una brusca frenata negli ultimi giorni, sta schierando rinforzi militari in Bielorussia e Crimea per rafforzare la sua offensiva, con l'obiettivo di circondare Kiev e occupare interamente le regioni di Donetsk e Lugansk, nel Donbass.

***

La giornata di ora in ora:

Ore 19.15 – Di Maio: “L’Ue aiuti i Paesi membri a sostenere l’impatto della guerra”

"Come Italia spingiamo affinché l'Ue sostenga i Paesi membri per sostenere gli effetti della guerra di Putin". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

***

Ore 18.45 – Biden: “Risponderemo all'uso di armi chimiche da parte di Mosca”

"Risponderemo all'uso di armi chimiche da parte di Mosca, la Nato risponderà". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden al termine del vertice di Bruxelles: "L'emergenza cibo sarà reale, il prezzo delle sanzioni non lo paga solo la Russia ma anche i nostri alleati europei”.

***

Ore 18 – “Gas in rubli? Contratti prevedono solo euro o dollari”

"Abbiamo esaminato" la questione e per il gas esistono "contratti fissi" che specificano che i pagamenti devono essere effettuati in euro o in dollari. "Questo è quello che conta". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz al termine del G7 rispondendo a una domanda sulla pretesa di Mosca di ricevere pagamenti del gas russo in rubli.

Anche Mario Draghi parla senza mezzi termini di una “violazione contrattuale”.

***

Ore 17.30 – Draghi: “No fly zone impossibile, Cina contribuisca alla pace”

Non c'è stata "nessuna condanna per la Cina, anzi la speranza che contribuisca al processo di pace". Lo ha detto il premier Mario Draghi in un punto stampa a Bruxelles, aggiungendo che "non è possibile coinvolgere nè Nato nè Ue nella garanzia di una no fly zone".

***

Ore 17.15 – G7: “Impedire ogni transazione con la Banca centrale russa”

I leader del G7 hanno concordato di impedire ogni transazione con la Banca centrale russa. Lo riferisce un alto funzionario americano anticipando i contenuti del documento finale del vertice.

***

Ore 16.45 – Risoluzione Onu, Cina si astiene

I cinque paesi che hanno votato contro la risoluzione umanitaria degli occidentali in Assemblea Generale Onu sono Russia, Siria, Bielorussia, Eritrea, Nord Corea (gli stessi che hanno votato contro la risoluzione del 2 marzo scorso). La Cina invece e' tra i 38 astenuti (tre in piu' della volta scorsa). I voti a favore sono scesi da 141 a 140.

***

Ore 16.25 – “400mila ucraini deportati in Russia”

"Secondo i dati forniti dalla Russia, ad oggi sono già state deportate dall'Ucraina 402.000 persone, di cui 84.000 bambini. Ieri erano 366.000. E non sappiamo cosa sia successo loro" A denunciarlo è la commissaria del Parlamento ucraino per i diritti umani, Lyudmila Denisova, citata dall'agenzia Unian, definendolo "un crimine di guerra".

"Abbiamo saputo che vengono trattenuti in campi in cui vengono filtrati nella regione di Donetsk, poi portati in Russia. A chi accetta di lavorare è vietato lasciare il proprio luogo di residenza per 2 anni", ha aggiunto Denisova.

***

Ore 16 – Kiev: “Primo scambio tra 10 prigionieri”

Per ordine del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, ha avuto luogo il primo scambio di prigionieri di guerra. Lo ha annunciato il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk su Telegram, come riporta Unian. L'Ucraina ha scambiato 10 russi catturati con 10 dei suoi militari. I russi hanno anche portato via 11 marinai civili che sono stati salvati dall'esercito ucraino dopo l'affondamento della nave stamattina vicino a Odessa.

***

Ore 15.50 – Spari sui civili in fila per gli aiuti a Kharkiv

I russi hanno sparato sui civili in fila per chiedere aiuti umanitari nella regione di Kharkiv. Lo riporta il 'Public Kharkiv', come riporta l'agenzia Unian.

***

Ore 15.20 – La Farnesina agli italiani: “Non andate a combattere in Ucraina”

In merito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione relative alla partecipazione di cittadini italiani al conflitto in Ucraina, la Farnesina ricorda che “tali condotte possono essere considerate penalmente rilevanti ai sensi della normativa vigente (artt. 244 e 288 del codice penale)”. La Farnesina ribadisce, “a tutela della sicurezza dei cittadini italiani, l'assoluto sconsiglio a recarsi nel Paese”.

***

Ore 14.15 – Lamorgese: “Arrivati in Italia 67mila ucraini”

Dall'Ucraina al momento "abbiamo circa 67mila arrivi, di cui il 90% tra i minori e le proprie madri, e abbiamo soltanto 5.000 uomini". Lo ha affermato Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, intervenendo in collegamento video all'assemblea di Ali in corso a Firenze. Lamorgese ha spiegato che, se finora il flusso era di 3-4000 persone al giorno, "da ieri abbiamo notato un decremento perché ne sono arrivati circa 1.600", ed è "un dato che hanno riscontrato anche gli altri colleghi europei: ciò non toglie che, laddove dovesse essere toccata anche Odessa, o Leopoli, allora i flussi ricomincerebbero nuovamente in maniera massiccia".

***

Ore 13.40 – Mosca: “Scoperti in Ucraina 30 laboratori di armi biologiche”

Il ministero della Difesa russo ha affermato che trenta laboratori utilizzati per lo sviluppo di armi biologiche sono stati localizzati in 14 siti in Ucraina. Lo riferisce la Tass.

***

Ore 12.55 – Usa e Nato si preparano a rischi incidenti nucleari

Gli Stati Uniti e la Nato si stanno preparando al rischio di incidenti nucleari e biologici russi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando funzionari dell'amministrazione Biden, secondo i quali i preparativi includono anche posture di deterrenza.

***

Ore 11.27 – “15mila abitanti di Mariupol portati con la forza in Russia”

"Circa 15mila residenti di Mariupol sono stati deportati illegalmente in Russia". Lo rende noto su Telegram il sindaco di Mariupol Vadim Boychenko, precisando che "gli invasori costringono le persone già stremate dalla guerra a salire sugli autobus e le privano di passaporti e altri documenti di identità ucraini. "Le persone deportate - aggiunge - vengono prima consegnate nei cosiddetti campi di smistamento da dove vengono poi ridistribuite in varie città remote della Russia". Secondo il sindaco, i russi bloccano i convogli per l'evacuazione dei cittadini (in particolare oggi sono stati fermati gli autobus che hanno lasciato Zaporozhye in direzione di Berdyansk) "solo per impedire alle persone di tornare nel territorio controllato dall'Ucraina, a dispetto della loro volontà".

***

Ore 11.11 – Cina, "la Nato disinforma sul nostro sostegno alla Russia”

La Cina accusa il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg di "diffondere disinformazione" affermando che la Cina ha sostenuto la guerra della Russia contro l'Ucraina, nel mezzo della crescente pressione internazionale perché Pechino prenda le distanze da Mosca. Il portavoce del ministero degli Esteri di Wang Wenbin, nel briefing quotidiano, ha replicato che "accusare la Cina di diffondere false informazioni sull'Ucraina è di per sé diffondere disinformazione. La posizione della Cina è coerente coi desideri della maggior parte dei Paesi e qualsiasi accusa e sospetto ingiustificato contro la Cina sarà sconfitto.

***

Ore 10.05 – Giocano con una mina che esplode, 3 ragazzi gravi

Hanno trovato un ordigno esplosivo e, non riconoscendolo, si sono messi a giocare. Ma la mina è esplosa e i 3 ragazzi di 15, 13 e 12 anni sono ora ricoverati in gravi condizioni nel villaggio di Obilne, vicino a Zaporizhzhia.

***

Ore 9.38 – Bombardamenti a Ochtyrka, ci sono morti

I russi hanno bombardato di nuovo la città di Ochtyrka nella regione di Sumy di notte: i razzi hanno colpito un'area densamente popolata, le case sono state distrutte e ci sono vittime. Lo ha annunciato il sindaco di Ochtyrka Pavlo Kuzmenko su Facebook. "Missili terra-aria hanno sparato in uno dei quartieri densamente popolati della città. I missili hanno colpito grattacieli distruggendoli. Sfortunatamente, le persone sono morte", ha detto il sindaco.

***

Ore 9.32 – Anonymous hackera la Banca centrale russa

Il collettivo Anonymous ha hackerato la Banca centrale russa. "Entro 48 ore verranno rilasciati più di 35.000 file con accordi segreti", scrivono su Twitter gli attivisti. Nei giorni scorsi Anonymous ha messo offline i siti di alcune società che continuano ad operare in Russia tra cui Nestlè che, sotto pressione, ha deciso di ridurre le sue attività a Mosca.

***

Ore 8.50 – Sette corridoi umanitari oggi, manca ancora Mariupol

Sette corridoi umanitari sono stati concordati per oggi. Lo ha detto il vice primo ministro dell'Ucraina Iryna Vereshchuk chiarendo che non è stato concordato alcun passaggio sicuro da Mariupol. Chi deve lasciare la città assediata, ha spiegato la vicepremier, deve andare nella vicina Berdyansk visto che da giorni la Russia non sta permettendo la creazione di un corridoio sicuro da o verso il centro della città portuale meridionale.

***

Ore 7.42 – “Bombe al fosforo su regione Lugansk, ci sono morti”

Nella regione di Lugansk, nel sud est dell'Ucraina, l'esercito russo bombarda le città anche con bombe al fosforo secondo quanto scrive su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergey Gaidai, citato dall'agenzia Unian, sottolineando che ci sono morti e feriti. "Nella notte gli invasori hanno bombardato la regione di Lugansk con missili e bombardamenti al fosforo – recita il messaggio -. Si sa già che quattro persone sono morte e i russi hanno danneggiato o completamente distrutto molte case". Colpite le città di Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Novodruzhesk e Voevodivka.

(Unioneonline)

