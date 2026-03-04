L'esercito statunitense ha dichiarato di aver ucciso un cittadino iraniano a capo di un'unità che aveva organizzato un presunto complotto per assassinare il presidente Donald Trump.

«Il capo dell'unità che ha tentato di assassinare il presidente Trump è stato braccato e ucciso. L'Iran ha tentato di uccidere il presidente Trump e il presidente Trump ha riso per ultimo», ha dichiarato il segretario alla Difesa, Pete Hegseth.

Hegseth non ha fatto il nome dell'individuo, ma ha affermato che l'operazione è avvenuta ieri. Nel 2024, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato un iraniano in relazione a un presunto complotto ordinato dalle Guardie rivoluzionarie per assassinare Trump, allora presidente eletto degli Stati Uniti.

