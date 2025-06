Nuova notte di attacchi in Iran, dove Israele ha ucciso due obiettivi. Il primo è Saeed, Izadi, «capo della divisione palestinese della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica», assassinato in un attacco su un appartamento nella città iraniana di Qom, ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz spiegando che Izadi «ha finanziato e armato Hamas prima del massacro del 7 ottobre». Katz parla di «enorme risultato per l'intelligence e l'Aeronautica Militare israeliane».

Le (Idf) hanno dichiarato di aver ucciso anche il nuovo comandante dell'unità di droni del Corpo delle guardie rivoluzione islamiche (Irgc) dell'Iran, una settimana dopo aver eliminato il suo predecessore. Amin Pour Jodkhi era accusato da Israele di aver supervisionato il lancio di "centinaia" di droni verso lo Stato ebraico dal sudovest dell'Iran.

Una nuova ondata di attacchi aerei è stata lanciata inoltre contro depositi e siti di lancio di missili nell’Iran centrale.

Sull’altro fronte, sirene d'allarme hanno risuonato stanotte nel centro di Israele. Ed esplosioni sono state udite a Tel Aviv.

Dai negoziati a Gineva intanto si intravedono spiragli, con Teheran che si dice «disponibile a proseguire il dialogo sul nucleare». Ma Donald Trump gela la Ue: «L’Iran non vuol parlare con l’Europa ma con noi, l'Europa non sarà in grado di essere utile in questo».

Per il tycoon ora è «molto difficile» chiedere ad Israele di fermare gli attacchi, perché «sta vincendo». Trump ha inoltre detto di aver concesso a Teheran due settimane come «tempo massimo per decidere se negoziare o meno».

Ucciso Shahriari, forniva missili a Hezbollah e Hamas

L'Idf ha annunciato che i caccia dell'aeronautica, con la guida precisa dell'intelligence, hanno attaccato e ucciso il comandante dell'unità di trasferimento di armi (190) della Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie, Behanam Shahriari, responsabile del contrabbando di armi agli emissari iraniani in Medio Oriente. Shahriari, ucciso mentre si trovava in macchina, a oltre 1.000 chilometri da Israele, in Iran occidentale, "ha lavorato direttamente con Hezbollah, Hamas, Houthi fornendo missili e razzi che sono stati lanciati contro Israele durante la guerra", ha affermato l'Idf.

Putin: «L'Aiea non ha prove che Iran sviluppi armi nucleari»

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) non ha dati che indichino che l'Iran stia tentando di sviluppare armi nucleari: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Sky News Arabia. "L'Iran ha dichiarato ripetutamente di non cercare di sviluppare armi nucleari. E l'Aiea non ha prove o segnali che indichino lo sviluppo di armi nucleari" da parte di Teheran, ha affermato il leader russo.

Putin: «L'Iran ha diritto all'uso pacifico del nucleare»

L'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare civile e di utilizzare le tecnologie atomiche per scopi pacifici: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Sky News Arabia. "L'Iran ha il diritto di perseguire programmi di tecnologia nucleare per scopi pacifici", ha affermato il capo di Stato russo. La Russia è pronta a fornire a Teheran "l'assistenza e il supporto necessari allo sviluppo dell'energia nucleare pacifica, proprio come ha fatto negli anni precedenti", ha sottolineato.

Mamma e figlio di Parma fuori dall’Iran

Hanno passato il confine iraniano e sono in salvo il bimbo parmigiano di 18 mesi e la mamma, architetta iraniana, che erano nel Paese della donna per conoscere i nonni quando è iniziato l'attacco di Israele. Su Instagram il sindaco di Parma, Michele Guerra, spiega che i due hanno intrapreso un "lungo viaggio fino al confine con l'Azerbaigian, arriveranno a Baku e si imbarcheranno su un aereo verso l'Italia". Nei giorni scorsi il compagno della donna, il ginecologo di Parma Salvatore Politi, aveva lanciato l'Sos per la sua compagna 36enne e il loro bimbo. "Li aspetto in Municipio per un saluto e un abbraccio", conclude il sindaco.

