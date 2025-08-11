Il colosso britannico del trasporto aereo low cost EasyJet ha annunciato oggi di aver sottoposto giorni fa a sospensione disciplinare uno dei suoi comandanti, sorpreso ubriaco e nudo da diversi testimoni durante una sosta prolungata in un resort a 5 stelle di Capo Verde fra un volo d'andata e uno di ritorno.

La vicenda era stata svelata dal tabloid inglese “Sun”, che aveva intercettato i racconti di diversi ospiti della struttura (il Melia Dunas Beach Resort and Spa) sulla notte brava del pilota, il 5 agosto. L’uomo era stato sorpreso a bere smodatamente in un bar e quindi ad aggirarsi fuori controllo dopo essersi spogliato di fronte ad altri ospiti, fra la reception, la spa e la palestra.

Il nome dell'uomo non è stato al momento reso noto. Si è saputo solo che era sbarcato nel paradiso del turismo dopo aver pilotato un volo carico di vacanzieri il 4 agosto. E che - se non fosse stato appiedato dalla compagnia - avrebbe dovuto mettersi ai comandi del volo di ritorno per Londra Gatwick circa 36 ore dopo "l'incidente" in albergo.

