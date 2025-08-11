Capo Verde, ubriaco e nudo in hotel: sospeso pilota di EasyJetL’uomo dopo 36 ore avrebbe dovuto mettersi ai comandi di un volo di ritorno per Londra
Il colosso britannico del trasporto aereo low cost EasyJet ha annunciato oggi di aver sottoposto giorni fa a sospensione disciplinare uno dei suoi comandanti, sorpreso ubriaco e nudo da diversi testimoni durante una sosta prolungata in un resort a 5 stelle di Capo Verde fra un volo d'andata e uno di ritorno.
La vicenda era stata svelata dal tabloid inglese “Sun”, che aveva intercettato i racconti di diversi ospiti della struttura (il Melia Dunas Beach Resort and Spa) sulla notte brava del pilota, il 5 agosto. L’uomo era stato sorpreso a bere smodatamente in un bar e quindi ad aggirarsi fuori controllo dopo essersi spogliato di fronte ad altri ospiti, fra la reception, la spa e la palestra.
Il nome dell'uomo non è stato al momento reso noto. Si è saputo solo che era sbarcato nel paradiso del turismo dopo aver pilotato un volo carico di vacanzieri il 4 agosto. E che - se non fosse stato appiedato dalla compagnia - avrebbe dovuto mettersi ai comandi del volo di ritorno per Londra Gatwick circa 36 ore dopo "l'incidente" in albergo.
(Unioneonline)