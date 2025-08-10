Mohamed Salah non ci sta. IIl campione egiziano, tramite i social media, ha criticato l’Uefa per l’omaggio dedicato online a Suleiman al-Obeid, soprannominato il “Pelè palestinese”. La morte di al-Obeid, annunciata mercoledì scorso dalla federcalcio palestinese, sarebbe stata causata, secondo la stessa PFA, da colpi d’arma da fuoco israeliani durante una distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza. «Addio a Suleiman al-Obeid, il “Pelé palestinese”. Un talento che ha dato speranza a innumerevoli bambini, anche nei momenti più bui», ha scritto l'Uefa su X ma per l'attaccante del Liverpool tutto questo non basta, e sullo stessa piattaforma ha postato: «Si può dire come è morto, dove e perché?».

La presa di posizione di Salah è coerente con quanto da lui espresso negli ultimi due anni, con grande solidarietà per la popolazione di Gaza dopo l'inizio del conflitto con Israele innescato dal sanguinoso attacco del 7 ottobre 2023 organizzato da Hamas. Due anni fa, Salah aveva fatto una donazione alla Mezzaluna Rossa egiziana per contribuire a finanziare gli interventi di soccorso nella regione e spesso implorato di porre fine ai «massacri». Suleiman al-Obeid, che ha giocato 24 partite con la nazionale palestinese e segnato più di 100 gol in carriera, aveva 41 anni ed era padre di cinque figli. Dopo aver iniziato la carriera con la squadra di casa, il Khadamat Al-Shati Club, era entrato a far parte dell'Al-Amari Youth Center Club nella Cisgiordania occupata, poi del Gaza Sports Club, prima di approdare in nazionale. Secondo la Federcalcio palestinese, con al-Obeidsono sono almeno 321 i suoi tesserati uccisi nella guerra a Gaza, tra giocatori, tecnici e dirigenti, e il doppio se si considerano anche gli sportivi di altre discipline. Parlando ad Al Jazeera, uno dei fondatori di Football Palestine, Bassil Mikdadi, ha dichiarato di non aspettarsi una risposta a Salah da parte dell'Uefa e ha sottolineato il "silenzio totale" degli organismi calcistici e dei giocatori dall'inizio della guerra.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata