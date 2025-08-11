Donald Trump ha annunciato lo schieramento della Guardia Nazionale a Washington. «Salverò la capitale degli Stati Uniti dal crimine e dallo squallore», ha detto in una conferenza stampa alla Casa Bianca annunciando che la polizia locale sarà «sottoposta al diretto controllo delle forze federali».

Il presidente Usa ha parlato di «azione storica» per «riprendersi la capitale», invocando la sezione 740 del District of Columbia Home Rule Act, che pone il dipartimento di polizia metropolitana di Washington sotto il diretto controllo federale. Trump ha aggiunto, inoltre che schiererà la Guardia Nazionale per contribuire a «ristabilire la legge e l'ordine». E se necessario, ha aggiunto, «schiererò anche l’Esercito».

«You spit we hit», «tu sputi e noi colpiamo». Con questo slogan ha presentato il nuovo piano anti crimine: «Durante gli arresti i criminali sputano in faccia ai poliziotti. Stanno lì e urlano contro di loro a un centimetro dalla loro faccia e poi iniziano a sputargli contro. Allora io ho detto ai poliziotti: 'Dite loro che se sputate, noi colpiamo' e colpiranno molto duro».

Ha mostrato ai media nella sala stampa della Casa Bianca una serie di grafici secondo i quali il tasso di criminalità di Washington è peggiore di quello di diverse città di tutto il mondo, tra cui anche Baghdad, Panama City, Brasilia e Bogotà.

«La nostra capitale è stata invasa da bande violente e criminali assetati di sangue, gang di giovani scatenati, maniaci drogati e senzatetto, e non permetteremo che ciò accada ancora», ha affermato. Ma stando alle statistiche ufficiali delle forze dell’ordine, nel 2025 e nel 2024 il tasso di criminalità nella città è sceso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata