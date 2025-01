Le due scatole nere dell’aereo passeggeri e dell’elicottero militare che sono entrati in collisione nei cieli di Washington (67 le vittime del disastro) sono state ritrovate.

Il registratore vocale della cabina di pilotaggio e il registratore dei dati di volo del piccolo aereo di linea sono stati recuperati dagli investigatori nelle gelide acque del fiume Potomac.

Le due scatole nere sono ora al vaglio dell'American Transportation Safety Board (Ntsb), incaricato di stabilire le origini di questo incidente aereo senza sopravvissuti: il più grave negli Stati Uniti da oltre 20 anni.

I funzionari dell'Ntsb hanno finora sottolineato di non avere al momento «prove sufficienti» per stabilire o escludere le cause, affermando che prevedono di pubblicare un rapporto preliminare «entro 30 giorni».

Intanto, mentre il presidente Donald Trump afferma che l’incidente «si poteva evitare» e punta il dito contro le politiche di inclusione dei suoi predecessori Obama e Biden che avrebbero permesso l’assunzione di persone «disabili dal punto di vista fisico e psichico» nel settore dei Trasporti, agli Usa è arrivato anche un messaggio di cordoglio della Russia.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha infatti espresso «sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e a tutti gli americani» per la sciagura dell'aereo a Washington, in cui sono morte 67 persone, tra cui anche alcuni cittadini russi, i campioni di pattinaggio Evgenia Shishkova e Vadim Naumov.

