Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa. Lo ha comunicato la stessa Mogherini in una mail inviata allo staff e agli studenti della prestigiosa scuola di Bruges.

La decisione dopo il coinvolgimento nell’inchiesta che riguarda il presunto utilizzo irregolare di fondi Ue da parte dell'Eeas e del Collegio d'Europa, nel 2021 e 2022, incluso l'appalto per finanziare la nuova Accademia diplomatica europea, un programma annuale di formazione per diplomatici finanziato dal Servizio diplomatico Ue e ospitato a Bruges.

«In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d'Europa e Direttore dell'Accademia diplomatica dell'Unione europea», ha scritto Mogherini.

«Sono certa che la comunità del Collegio nei nostri tre campus continuerà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono profondamente grata per la fiducia, la stima e il sostegno che gli studenti, i docenti, il personale e gli ex allievi del Collegio e dell'Accademia mi hanno dimostrato e continuano a dimostrarmi. È stato un onore e un piacere per me servire la comunità del Collegio e la sua missione, insieme a tutti voi», ha aggiunto Mogherini nella mail, pubblicata alcuni minuti dopo anche sul sito del Collegio d'Europa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata