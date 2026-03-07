«Tutti i voli da e per Dubai sono sospesi fino a nuovo avviso. Si prega di non recarsi in aeroporto». Lo scrive su X la compagnia aerea Emirates.

«La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è la nostra massima priorità e non sarà compromessa», aggiunge la compagnia, che fornisce le informazioni su come comportarsi rispetto ai voli prenotati «tra il 28 febbraio e il 31 marzo incluso».

«Tutti i punti di check-in in città a Dubai sono temporaneamente chiusi fino a nuovo avviso», scrive ancora Emirates.

Ieri proprio da Dubai sono tornati alcuni sardi rimasti bloccati nel Paese del Golfo a causa dell’inizio della guerra. Ma sono migliaia gli italiani che ancora attendono di poter rientrare dalla regione.

(Unioneonline)

