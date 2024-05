Ville di lusso e orologi messi in vendita per pagare le costosissime cure al marito. È stata questa la scelta di Corinna, moglie di Michael Schumacher, l’ex pilota di Formula Uno che nel dicembre 2013 ha avuto un incidente su una pista da sci e da allora non si è più ripreso.

Corina si occupa di lui, e di tutto ciò che ruota intorno all’ex campione. Tra i suoi compiti c’è anche quello di affrontare le spese per medici e strumenti tecnici. Secondo i tabloid la cifra si aggira attorno ai 7 milioni di euro l’anno.

E per trovare i fondi, la moglie non ha esitato a mettere in vendite la villa sul lago di Ginevra, il jet privato e la ricca collezione di orologi appartenuti al marito.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata