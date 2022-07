Tragedia a Stoccarda, in Germania, dove due ristoratori italiani sono stati trovati morti nella cantina di un ristorante. Si tratta dei 53enni Rosario Lamattina e Gianni Valle, il primo originario di Caggiano, in provincia di Salerno, e il secondo di Roccagorga, un paesino in provincia di Latina.

Secondo quanto riporta la stampa locale, i due sarebbero morti a causa di ferite da taglio e non si esclude che possa trattarsi della conseguenza di una lite feroce, che li ha portati a ferirsi con dei coltelli o con dei pezzi di vetro. Le indagini però sono aperte anche ad altri scenari.

Al momento non ci sono indizi sul fatto che siano coinvolte nel caso altre persone. Lo ha specificato la polizia locale, sottolineando che le indagini continuano a tutto campo.

"Non abbiamo evidenze del fatto che possano aver partecipato altre persone, né che vi sia un coinvolgimento della criminalità organizzata", ha spiegato il portavoce della polizia, Stephan Widmann, alle agenzie di stampa. "L'esame autoptico è ancora in corso e si indaga in tutte le direzioni", ha aggiunto.

I due corpi sono stati ritrovati nello scantinato di un edificio nella Geschwister-Scholl Strasse, dove si trova appunto il ristorante “Valle”. Lunedì scorso era stato trovato nella zona anche il cadavere di una donna di 32 anni, morta in un garage chiuso, ma stando alla polizia "i casi non sono collegati".

A Caggiano, il piccolo paese del Cilento da cui proveniva Rosario Lamattina, le persone che lo conoscevano parlano di omicidio-suicidio: chiedono di non essere citate, ma affermano che, secondo le notizie che arrivano dalla Germania, sarebbe l'ipotesi privilegiata dagli investigatori tedeschi. Si parla di problemi di depressione ed anche di questioni economiche: sembra che i due avessero venduto uno dei due ristoranti che gestivano insieme.

A conferma di questa pista, il fatto che l'omicidio sarebbe avvenuto nell'ufficio all'interno del ristorante e che la porta sarebbe stata chiusa dall'interno.

Chi lo ha conosciuto parla di Lamattina, che tornava spesso a Caggiano, come di un "uomo generoso e sempre disponibile. Tanti ragazzi della zona andavano nel suo ristorante ad imparare il mestiere e lui li ha sempre accolti con piacere. Tutta la comunità è sconvolta. La moglie Margherita è originaria del paese e proprio lo scorso mese era tornata. Hanno un figlio adolescente nato proprio in Germania".

L'autopsia, raccontano in paese, dovrebbe essere fatta oggi.

