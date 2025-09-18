Hamas: «Con l’azione criminale a Gaza City l'Idf non otterrà gli ostaggi»Le Brigate al-Qassam: «Sono distribuiti nei quartieri, non ci cureremo di loro»
Gli ostaggi israeliani «sono distribuiti nei quartieri di Gaza City e non ci cureremo delle loro vite finché Netanyahu deciderà di ucciderli. L'inizio dell'operazione criminale a Gaza City e la sua espansione significano che il nemico non otterrà un solo prigioniero, vivo o morto».
Lo affermano le Brigate al-Qassam, ala militare di Hamas, citate da Al Jazeera.
«Il nemico sta entrando in una guerra di logoramento che gli costerà un numero aggiuntivo di morti e prigionieri catturati», hanno aggiunto. «Diciamo alla leadership nemica che Gaza non sarà un bersaglio facile per il vostro esercito».
(Unioneonline)