Libia, il figlio di Gheddafi ucciso nella sua villa da quattro sicariAssalto nella sua residenza ad Hamada, sulle montagne di Nafusa: commando in fuga, in rete la foto del cadavere
Saif al-Islam Gheddafi, secondogenito dell’ex leader della Libia Muammar Gheddafi, sarebbe stato ucciso durante alcuni scontri armati nella sua villa ad Hamada, nella zona dello Zintan.
Secondo quanto riportato dai media libici, il figlio minore nonché quello “più politico” di Gheddafi sarebbe stato ucciso da quattro uomini armati mentre si trovava nel giardino della sua abitazione. La dinamica farebbe pensare a un vero e proprio agguato, con gli assassini che sono immediatamente fuggiti dalla scena del crimine. In rete c’è la foto del suo cadavere riverso a terra, vestito con una jallabiah bianca, calvo, la barba brizzolata.
Sull’accaduto a Tripoli c’è chi punta il dito contro Saddam, il figlio di Khalifa Haftar, l’uomo forte di Bengasi, che con Saif sarebbe stato in competizione per lo stesso tipo di elettorato.
Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva Al Arabiya, gli scontri armati tra milizie locali e milizie fedeli all'ex regime di Gheddafi sarebbero proseguiti nel pomeriggio, nella zona desertica di al-Hamada.
(Unioneonline/ n.s.)