Costa azzurra, orrore a scuola: studente 14enne accoltella la professoressaLa donna è stata raggiunta da «tre o quattro fendenti»: è grave
Una professoressa di una scuola media di Sanary-sur-Mer, piccolo paese francese in Costa azzurra, è in gravi condizioni dopo essere stata pugnalata da uno studente di 14 anni.
Il ragazzo è stato posto in stato di fermo per tentato omicidio.
La professoressa, secondo quanto riferisce la sede locale di Bfm tv, insegna Arti Plastiche nella locale scuola media "La Guicharde". L'allievo che l'ha aggredita frequenta l'ultima classe delle medie, corrispondente al primo anno di superiori in Italia.
Gli inquirenti hanno precisato che la donna è stata raggiunta da «tre o quattro coltellate» ed è in ospedale a Tolone in prognosi riservata.
(Unioneonline)