Crans-Montana, i Moretti scrivono ai dipendenti: «Non scarichiamo le nostre responsabilità su di voi»I coniugi proprietari de “Le Constellation”, teatro della strage di Capodanno, rompono il silenzio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
A più di un mese di distanza dai terribili fatti di Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti hanno recapitato una lettera ai dipendenti de “Le Constellation”, il locale dove nella notte di Capodanno hanno perso la vita 41 persone.
I proprietari del locale hanno rotto il silenzio con parole di vicinanza verso i lavoratori: «Consideriamo nostro dovere alleviare il vostro dolore. Ci assumiamo questa responsabilità senza cercare in alcun modo di scaricarla su di voi».
«A causa delle indagini in corso - prosegue la lettera - siamo stati costretti ad astenerci dall'esprimervi la profonda empatia che desideravamo trasmettervi nell'immediato dopo questa tragedia. Questo silenzio è stato incredibilmente pesante e doloroso».
«Piangiamo anche coloro che non sono più con noi, con immenso dolore», hanno scritto nella lettera riferendosi alle tre persone dello staff perite nell’incendio. I Moretti si dicono, inoltre, infastiditi dalle calunnie riguardo «una loro presunta fuga con la cassa sotto il braccio».
Nella lettera vi è poi una risposta riguardo le accuse, da parte di alcuni dipendenti, secondo cui i Moretti non avrebbero mai riposto troppa attenzione alla sicurezza del locale. «Eravate i nostri incaricati e lo siete ancora. Ci assumiamo questa responsabilità senza in alcun modo cercare di scaricarvi addosso la colpa. Non avremmo mai potuto immaginare una simile tragedia. Dal 1° gennaio, abbiamo incarnato la sventura che ha colpito il Constellation».
(Unioneonline/ n.s.)