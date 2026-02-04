Ungheria, la “Salis tedesca” Maja condannata a 8 anniCome l’attivista italiana, oggi europarlamentare, la giovane era accusata di violenze commesse nel 2023 durante una manifestazione dell’estrema destra
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La giustizia ungherese ha condannato l'attivista tedesca Maja T. a otto anni di carcere per violenza.
Il processo alla 25enne è un procedimento “fotocopia” di quello che ha visto coinvolta Ilaria Salis, oggi parlamentare.
La giovane era infatti accusata insieme a 19 altri attivisti europei incriminati dalla giustizia ungherese per le aggressioni commesse nel 2023 contro nove militanti di estrema destra a margine di un raduno neonazista a Budapest.
Sui suoi canali social Ilaria Salis ha parlato di «processo farsa», aggiungendo: «Non ci sono dubbi. È un palcoscenico kafkiano su cui va in scena lo squallido spettacolo della punizione esemplare che il regime infligge ai propri nemici».
(Unioneonline)