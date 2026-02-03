Nuovo attacco russo a Kiev, nella notte tra lunedì e martedì, con missili e droni.

Secondo quanto riferito dai media locali, una serie di potenti esplosioni ha scosso la città. Inizialmente la capitale è stata colpita da diversi gruppi di droni. Successivamente si sono aggiunti missili balistici provenienti dalla regione di Bryansk.

Il sindaco Vitali Klitschko ha spiegato che si sono state segnalate chiamate ai medici nei distretti di Dniprovskyi e Desnianskyi. Allo stesso tempo, l'amministrazione militare della città di Kiev ha parlato di danni a diversi grattacieli residenziali e a un istituto scolastico nel distretto di Dniprovskyi. Ci sarebbero feriti.

Attacchi con missili e droni sono stati segnalati anche a Dnipro e a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina.

