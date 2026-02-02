Il valico di Rafah a Gaza è stato aperto per l'ingresso e all'uscita dei residenti: lo ha fatto sapere un funzionario della sicurezza israeliano.

Secondo i media statali egiziani il valico di Rafah farà passare 50 persone al giorno in entrambe le direzioni. 

E se questa sulla carta sembra essere una notizia positiva, ne arriva un terribile: un bambino palestinese di tre anni è stato ucciso dalle truppe israeliane nella zona di al-Mawasi, nel sud di Gaza, vicino alla città di Khan Younis.

L'attacco è avvenuto al di fuori delle aree di dispiegamento dell'esercito israeliano nel sud di Gaza, secondo quanto riferito ad Al Jazeera da fonti del Nasser Medical Complex.

