La procura svizzera ha annunciato un altro decesso in seguito alla tragedia di Crans-Montana, portando il bilancio delle vittime a 41 e quello dei feriti a 115. Lo riporta l'agenzia svizzera Ats secondo cui un diciottenne svizzero ricoverato in ospedale a Zurigo è morto sabato.

A darne notizia è la procuratrice del Canton Vallese, Beatrice Pilloud: «Il bilancio delle vittime dell'incendio al bar 'Le Constellation' dell’1 gennaio 2026 è ora salito a 41. Non saranno rilasciate ulteriori informazioni in questa fase delle indagini».

Nell’incendio sono morti sei giovanissimi italiani: Giovanni Tamburi (16 anni), Achille Barosi (16 anni), Emanuele Galeppini (16 anni), Chiara Costanzo (16 anni), Riccardo Minghetti (16 anni), e Sofia Prosperi (15 anni).

Decine di feriti, molti dei quali in gravi condizioni, sono ancora ricoverati in Svizzera, Francia, Germania, Italia e Belgio.

Per la strage sono indagate quattro persone: Jacques e Jessica Moretti, titolari del Constellation, l’attuale responsabile della sicurezza pubblica del Comune Christophe Balet e il suo predecessore Ken Jacquemoud.

(Unioneonline)

