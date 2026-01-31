Il bimbo di cinque anni arrestato e deportato dall'Ice insieme al padre a Minneapolis sarà rilasciato.

Dopo il fermo – le cui immagini hanno fatto il giro del mondo tra le polemiche, per la mano dura degli agenti dell’agenzia federale Usa – il piccolo e il genitore erano stati portati in un centro per migranti in Texas. Ora un giudice federale ha deciso il rilascio.

Il piccolo era stato bloccato dall’Ice all’uscita dell’asilo. Il bimbo – con il cappello azzurro con le orecchie da coniglio e lo zainetto dell'Uomo Ragno – era stato immortalato in una foto spaventato, accanto agli agenti. Uno scatto che aveva commosso l’America e non solo.

Nei giorni scorsi una delegazione di democratici ha fatto visita al piccolo, descrivendolo come «triste» e speranzoso di rivedere la sua mamma.

La notizia del rilascio arriva mentre in diverse città americane continuano le proteste contro l’Ice e i suoi metodi giudicati brutali e anti-democratici.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata