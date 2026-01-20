Ancora tensioni sulla Groenlandia. Il presidente americano Donald Trump non arretra rispetto alle sue mire sull'isola, e minaccia dazi ai Paesi contrari.

I leader europei non "opporranno troppa resistenza" al suo tentativo di acquistare la Groenlandia, ha ribadito parlando con i giornalisti in Florida. Il tycoon ha poi minacciato una tassa del 200% sui vini e gli champagne francesi in risposta al rifiuto del suo omologo, Emmanuel Macron, di aderire al Board of Peace per Gaza.

Nel frattempo, sul social Truth, Trump ha pubblicato un fotomontaggio in cui tiene una bandiera degli Stati Uniti appoggiata sul suolo della Groenlandia. Dietro di lui il suo vice JD Vance e il segretario di Stato, Marco Rubio. Accanto un cartello esplicito: «Groenlandia, territorio Usa dal 2026».

A seguire alcuni post nei quali lo stesso leader della Casa Bianca ribadisce la necessità per gli Usa di acquisire la Groenlandia. Quindi, in un’altra immagine successiva ritoccata con l'IA, si vede Trump seduto dietro la sua scrivania nello Studio Ovale e, davanti a lui, diversi leader europei, tra cui la premier Giorgia Meloni, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il presidente francese, Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer. Accanto a loro una mappa geografica, nella quale Groenlandia e Canada sono coperti dalla bandiera Usa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata