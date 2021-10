Gabby Petito è stata strangolata, probabilmente 3-4 settimane prima della data del ritrovamento del corpo.

Lo ha reso noto il medico legale Brent Blue, mentre l’Fbi sta ancora cercando il suo fidanzato Brian Laudrie, 23 anni, principale sospettato dell’omicidio tornato senza di lei dopo una lunga vacanza in camper nei parchi americani.

L’Fbi ha spiccato un mandato d’arresto per il giovane. Dopo che, a fine agosto, è stata denunciata la scomparsa della fidanzata, Laundrie era tornato nella sua casa di Newport in Florida. Quando la Polizia lo ha convocato per interrogarlo ha fatto perdere le sue tracce.

E la caccia all’uomo continua. Il corpo senza vita di Gabby Petito, 22 anni, è stato trovato lo scorso 21 settembre, dopo settimane di ricerche, nel Wyoming.

(Unioneonline/L)

