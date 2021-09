La conferma è arrivata in queste ore, dopo l’autopsia sui resti ritrovati domenica nella Bridger-Teton National Forest, in Wyoming: appartengono a Gabby Petito, la 22enne scomparsa mentre era in viaggio con il fidanzato.

L’’Fbi ha spiegato che secondo i medici legali l'ipotesi più probabile sulla causa della morte è quella dell’omicidio.

Intanto anche il fidanzato della blogger è scomparso. Brian Laundrie ha fatto perdere le sue tracce alcuni giorni fa. La sua casa è stata perquisita ma non sono stati trovati elementi utili. Il giovane si era rifiutato di parlare con gli inquirenti.

