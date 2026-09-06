Elezioni in Sassonia-Anhalt: trionfa l’ultradestra AFDUlrich Siegmund batte il candidato della CDU Schulze: «Abbiamo scritto la storia»
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In Germania, stando agli exit poll della tv pubblica Ard, l'ultradestra di Alternative fuer Deutschland (AFD) trionfa in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund.
Il ministro-presidente uscente Sven Schulze, della Cdu, avrebbe preso il 18,5%. Sempre stando agli exit poll di Ard entrano nel parlamentino della Sassonia Anhalt i Verdi con il 9% e il Bsw di Sahra Wagenkneckt, che prenderebbe il 5 (soglia di sbarramento). La Linke prenderebbe il 9,5% e i socialdemocratici prenderebbero l'8%. I liberali sono dati al 2%.
Esulta Siegmund: «Abbiamo scritto la storia».
(Unioneonline)