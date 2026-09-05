«Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti».

È quanto si legge in un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato Movimento 5 Stelle.

Il rientro di Di Battista in Italia, da Cuba dove era ricoverato dopo essere stato colpito da un malore, era previsto nel pomeriggio di oggi. 

(Unioneonline)

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