Rinviato il rientro di Di Battista in ItaliaL'ex parlamentare del M5S, colpito da un malore nei giorni scorsi, doveva tornare oggi da Cuba con un volo sanitario
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«Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti».
È quanto si legge in un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato Movimento 5 Stelle.
Il rientro di Di Battista in Italia, da Cuba dove era ricoverato dopo essere stato colpito da un malore, era previsto nel pomeriggio di oggi.
(Unioneonline)