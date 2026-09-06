Steve Witkoff e Jared Kusher hanno discusso con Vladimir Putin di «piani sostanziali» per l'Ucraina. Lo afferma la Casa Bianca.

Gli inviati di Donald Trump, secondo quanto riferito all’Afp da un funzionaria della Casa Bianca, hanno discusso con Putin di «piani concreti per i passi successivi, che saranno annunciati nelle prossime settimane, e attendono con interesse incontri altrettanto produttivi in Ucraina».

In questa fase si è attivato anche il responsabile ad interim delle sanzioni per il Tesoro americano, Gene Lange, che ha partecipato all'incontro preparatorio con il consigliere per gli investimenti esteri della presidenza e negoziatore russo, Kirill Dmitriev, ma non ha preso parte all'incontro con Vladimir Putin. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali la partecipazione di Lange suggerisce che le sanzioni alla Russia sono state parte del confronto.

(Unioneonline)

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