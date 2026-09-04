Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi d'intelligence ucraini (Sbu) nel centro di Kiev. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram.

La sede dell'Sbu si trova sulla via Volodimirska, di fronte al monastero di Santa Sofia. In un video realizzato dopo l'attacco e postato dall'agenzia Unian, si vede del fumo uscire solo da una finestra dell'edificio, che per il resto è intatto. Un elemento che sembra far pensare a un attacco mirato.

Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha reso noto che nel raid sono rimaste ferite almeno nove persone, di cui sette hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale. Lo riferisce il Kiev Independent.

Intanto i negoziati vanno avanti e dagli Usa Steve Witkoff e Jared Kushner partiranno oggi diretti a Mosca, dove sabato incontreranno il presidente russo Vladimir Putin. Domenica saranno invece per la prima volta a Kiev per vedere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali i due inviati hanno incontrato Donald Trump alla Casa Bianca ieri per parlare del loro viaggio.

(Unioneonline)

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